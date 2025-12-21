Star Academy du 21 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du dimanche 21 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de samedi des académiciens. Après le prime des face à face et l’élimination de Jeanne, les élèves accusent le coup dans le bus du retour au château.











Publicité





De retour, les académiciens découvrent que les lutins farceurs ont mis du papier toilette partout ! Les académicien réalisent qu’ils vont passer Noël ensemble.

Sonnerie du calendrier de l’avent : c’est le Secret Santa, ils vont tirer au sort la personne à qui ils vont faire un cadeau.

Anouk récupère la lettre de Jeanne dans la boite aux lettres. Elle la lit devant tout le monde. Et ils vont ensuite se coucher.



Publicité





Place ensuite au Débrief de ce dimanche. Marlène est venue accompagnée de Michaël Goldman. Michaël les félicite pour le prime et annonce qu’il n’y a plus aucune presta ratée.

Pour Sarah et Mélissa avec Craig David, Michaël félicite Sarah, qui s’en sort bien avec la difficulté, et pour Mélissa il salue sa prise de confiance. Marlène fait des remarques à Mélissa sur l’anglais.

Pour Bastiaan et Léa avec Santa, Michaël et Marlène les félicitent. On continue avec Ambre et Jeanne.

Pour la carte blanche d’Anouk,

A LIRE AUSSI : Star Academy 2025 : le programme de la semaine 10 et du prime du 27 décembre

Star Academy, le replay de la quotidienne du 21 décembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.