Ligue 1 : Lorient / Lyon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Ligue 1 du 7 décembre 2025 – Lorient / Lyon en direct, live et streaming, c’est aujourd’hui au stade Yves Allainmat. Suite et fin de la 15ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec le match entre Lorient et l’Olympique Lyonnais.





Un match à suivre ce dimanche soir sur Ligue 1+. Coup d’envoi à 20h45.







Ce dimanche soir, Lorient accueille Lyon pour le compte de la 15ᵉ journée de Ligue 1. Lorient, 15ᵉ au classement avec 14 points, vient de s’imposer contre Nice, ce qui a mis fin à une longue série sans victoire — l’objectif est désormais de confirmer ce regain de forme et de s’éloigner de la zone rouge.

De son côté, Lyon (6ᵉ, 24 points) arrive en confiance après une belle victoire 3-0 contre Nantes, et vise les trois points pour consolider sa place dans la première moitié du classement, voire se rapprocher des places européennes.



Lorient / Lyon – Composition des équipes

🔵 Lorient (composition probable) : Mvogo – Meïté, Talbi, Yongwa – Le Bris, Abergel (c), Avom, Kouassi – Makengo, Soumano, Pagis

🔵 Lyon (composition probable) : Greif – Hateboer, Niakhaté, Tagliafico – Maitland-Niles, Morton, De Carvalho, Abner – Tolisso (c), Sulc – Satriano

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Lorient / Lyon ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ (sur abonnement) à 20h45.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Lorient / Lyon, 15ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce samedi à 21h05.