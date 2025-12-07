Enquête Exclusive du 7 décembre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Enquête Exclusive du 7 décembre 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’un inédit et il a pour thème « Un Noël de folie à New York ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Enquête Exclusive du 7 décembre 2025 : votre émission en résumé

New York est devenue the place to be pour fêter Santa Claus : sept millions de visiteurs sont attendus cette année, dont des milliers de Français. La ville se transforme en spectacle permanent, entre lumières, musique, shows et attractions.

À Brooklyn, le quartier de Dyker Heights se livre chaque année une compétition démesurée pour la maison la plus illuminée. Certains habitants dépensent plus de 25 000 $ en décorations, attirant plus de 100 000 visiteurs.



Manhattan n’est pas en reste : le sapin du Rockefeller Center, décoré de 50 000 ampoules et surmonté d’une étoile Swarovski de 40 kg, reste l’emblème des fêtes. Times Square accueille le SantaCon, rassemblement géant de 30 000 Pères Noël venus faire la fête et collecter des fonds, tandis que le célèbre « naked cowboy » continue d’amuser les touristes malgré le froid.

Pour une expérience plus intime et insolite, New York propose même une croisière de Noël en jacuzzi, offrant vue sur la skyline et les monuments illuminés, le tout pour 150 à 250 $.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.