Ligue 1 : PSG / Rennes en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Ligue 1 6 décembre 2025 – PSG / Rennes en direct, live et streaming, c’est aujourd’hui au Parc des Princes. Suite de la 15ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec le match entre le Paris Saint-Germain et Rennes.





Un match à suivre ce samedi soir sur Ligue 1+. Coup d’envoi à 21h05.







Ce samedi soir, le PSG accueille Rennes au Parc des Princes pour la 15ᵉ journée de Ligue 1. Classés 2ᵉ, les Parisiens visent la victoire pour reconquérir la tête du championnat après leur défaite la semaine passée contre Monaco.

De l’autre côté, Rennes, 5ᵉ au classement, arrive en grande forme, avec une série de quatre victoires consécutives et une confiance renforcée. Ce match s’annonce donc serré : le PSG avec la pression du résultat à domicile, Rennes avec l’élan de sa dynamique positive — un duel à ne pas manquer !



PSG / Rennes – Composition des équipes

🔵 PSG (composition probable) : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Hernandez – Neves, Vitinha, Ruiz – Lee, Dembélé, Kvaratskhelia

🔵 Rennes (composition probable) : Samba – Frankowski, Aït-Boudlal, Jacquet, Brassier, Al-Tamari – Camara, Rongier (c), Cissé – Embolo, Lepaul.

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre PSG / Rennes ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ (sur abonnement).

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

PSG / Rennes, 15ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce samedi à 21h05.