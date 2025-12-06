Koh-Lanta 2026 : une 1ère bande-annonce nocturne et une nouveauté choc (VIDÉO)



TF1 a surpris les téléspectateurs ce soir en dévoilant, durant la coupure publicitaire de l’élection de Miss France, la toute première bande-annonce de la prochaine saison de Koh-Lanta, attendue en début d’année 2026. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les images promettent une édition qui bouleversera les codes du jeu.











Dans cette bande-annonce, on découvre les nouveaux aventuriers débarquer de nuit, une ambiance rare dans l’histoire du programme. Torches à la main, silhouettes découpées dans l’obscurité, le ton est donné : l’aventure s’annonce plus mystérieuse, plus stratégique, et peut-être plus impitoyable que jamais.

Mais la véritable surprise survient lorsque Denis Brogniart, face aux candidats fraîchement arrivés, annonce une règle totalement inédite : contrairement à d’habitude, c’est au Conseil que tout va commencer !

Une phrase qui intrigue. Faut-il s’attendre à une élimination immédiate ? À un twist qui changerait radicalement la mécanique de début de saison ? TF1 entretient volontairement le mystère, mais une chose est sûre : cette édition 2026 promet de frapper fort dès les premières minutes.



Avec ce teaser sombre, intense et énigmatique, Koh-Lanta confirme sa volonté de se renouveler pour surprendre les fidèles comme les nouveaux téléspectateurs. Rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir ce que cache réellement ce Conseil d’ouverture qui n’a jamais existé auparavant.

VIDÉO la première bande-annonce de Koh-Lanta