Ici Tout Commence spoiler : Ferdinand triche en plein examen ! (vidéo épisode du 10 décembre)

Ici tout commence spoiler – Décidément, on peut dire que Ferdinand Castelmont n’en loupe pas une dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, il ne va pas hésiter à tricher en pleine épreuve de pâtisserie avec Alice !











Pour cette dernière épreuve des examens, les élèves doivent reproduire un dessert sans connaitre ni les ingrédients ni la recette. Evidemment, Malik a un avantage avec son palais absolu, il est un véritable atout pour son trinôme avec Milan et Loup. Ferdinand en profite, il laisse trainer l’oreille pour avoir les ingrédients découverts par Malik !

Alors que Thelma essaie de trouver les ingrédients du dessert, Ferdinand regarde ce que fait le trinôme de Malik et compte aller directement à l’économat pour prendre les mêmes ingrédients que Milan ! Thelma est en colère, elle n’a aucune envie de tricher.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1324 du 10 décembre 2025 : Ferdinand triche

