N’oubliez pas les paroles du 10 décembre : Raphaël démarre fort !

N’oubliez pas les paroles du mercredi 10 décembre 2025, 2 victoires pour Raphaël

Et on peut dire que le nouveau maestro démarre fort ! S’il a signé une première victoire à zéro euro, il a ensuite décroché la somme maximale de 20.000 euros pour sa seconde émission. Il totalise donc déjà 20.000 euros en 2 victoires et sera de retour demain soir pour tenter de conserver son micro d’argent.

N’oubliez pas les paroles du 10 décembre replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.