Star Academy estimations : Anouk et Victor en tête, Léo en retard (SONDAGE)

À l’approche de ce prime crucial, avec à la clé la qualification pour la tournée, les premières estimations de notre sondage permettent d’entrevoir les tendances alors que le public doit sauver six des sept nominés.

En tête, Anouk crée l’écart avec 30,29% des votes, confirmant un véritable plébiscite. Derrière elle, Victor s’installe solidement avec 23,70%, tandis que Théo est loin derrière avec 13,29%. Léa suit avec 11,91% et reste elle aussi dans la zone des élèves sauvés, mais sans disposer d’une avance totalement sécurisante.

Plus bas, Mélissa n’est qu’à 7,75%, au coude à coude avec Jeanne à 7,40%. Des scores faibles alors que Léo ferme la marche avec 5,66%. C’est donc particulièrement serré cette semaine et à ce stade, rien n’est joué et tout peut encore arriver !



Qui doit rester au château et participer à la tournée ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre élève préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !

Sondage nominations semaine 8

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.