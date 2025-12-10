Un Si Grand Soleil du 11 décembre : Charlotte fait une rencontre (résumé épisode 1812 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 11 décembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1812 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 11 décembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Sybille dit à Alix de s’inquiéter, elle n’est plus d’humeur à jouer. Ludo les observe et filme la scène. Quand Sybille s’apprête à emmener Alix, Ludo intervient. Il dit avoir tout filmé et menace d’appeler la police ! Alix s’interpose pour protéger Ludo, Sybille leur laisse 24h et pas une de plus, elle s’en va !

Le lendemain, Alix remercie Ludo de l’avoir accueillie chez lui. Il l’accompagne jusqu’à la galerie, Alix a peur que Sybille l’attende à l’intérieur… Il lui conseille de prendre sa journée et venir à la ferme mais elle refuse. Lucas débarque et lui demande si c’est bon pour le disque dur. Elle dit que non, ça prend plus de temps que prévu. Lucas ne veut plus l’écouter, elle doit rendre le disque à Sybille maintenant ! Alix explique avoir réussi à négocier un délais. Ils ont jusqu’à demain. Lucas craint pour Dimitri, Alix assure qu’elle va trouver une solution. Lucas lui dit que tout ce qu’elle sait faire c’est foutre sa vie en l’air. Ludo le rattrape et lui parle des risques qu’elle prend pour lui. Il lui dit qu’elle aurait mieux fait de le laisser aller en prison ! Lucas lui dit que tout est de sa faute, Ludo lui reproche de la pourrir au lieu de la remercier : elle risque sa vie pour lui et il ne la mérite pas !



Publicité





Eve confronte Charlotte et Noura au sujet de leur exposé, ça ne leur ressemble pas de se planter comme ça. Charlotte dit que c’est sa faute, elle a perdu ses moyens. Eve ne leur donne pas la moyenne.

Dans le couloir, Noura se plaint de Charlotte et l’insulte devant Achille, qui dit qu’elle lui manque de respect. Noura balance tout devant tout le monde : Charlotte a cherché à pécho son mec ! Charlotte s’en va, Achille est sous le choc.

Emma est au téléphone avec Lucas, qui veut forcer Alix à lui donner le disque dur pour le rendre. Emma pense que c’est une erreur, il vaut mieux aller voir la police.

Achille et un pote parlent de Charlotte. Achille est choqué et pense qu’il avait surement raison, Charlotte kiffait Pablo depuis le début.

Toujours captif, Dimitri tente de se libérer. Il n’arrive pas à casser la chaine, il est désespéré et finit par se blesser.

Charlotte est avec Salomé quand Noura vient proposer à Salomé un cinéma avec les autres. Elle décline, prétextant être déjà occupée. Charlotte lui dit qu’elle aurait du y aller, Salomé assure qu’elle a escalade. Charlotte la remercie d’être là pour elle. Elle s’en va en vélo et finit par avoir un problème. Elle s’énerve et fait tomber son vélo, qui touche un motard. Il s’arrête et lui propose de jeter un oeil à sa chaine. Elle retrouve le sourire. Il échoue et avoue ne rien pouvoir faire. Charlotte lui parle de sa mauvaise journée, il lui conseille d’essayer l’opéra. Elle dit être plus électro qu’opéra, il lui dit que c’est parce qu’elle a des idées reçues. Il lui propose de l’accompagner à l’opéra, il a un abo et une place en plus pour un pote qui l’a lâché. Charlotte hésite mais finit par accepter.

Lucas est au commissariat. Il demande à parler à Alex pour témoigner. Un agent va le prévenir quand Alix appelle Lucas pour lui dire de venir tout de suite à la galerie. Son ami veut les voir. Quand Alex vient, Lucas n’est plus là.

Charlotte et l’inconnu sorte de l’opéra, elle a trouvé ça incroyable. Elle a même pleuré ! Elle le remercie, ça lui a changé les idées. Sa mère l’appelle, il ne décroche pas. Il propose de la ramener, elle accepte. Devant chez elle, elle le remercie pour tout et réalise avoir oublié son vélo. Au moment de se quitter, ils finissent par s’embrasser !

Lucas rejoint Alix et Bernier à la galerie. Ils n’ont pas réussi à cracker le disque dur mais Bernier a un plan. Alors qu’Alix et Lucas veulent rendre le disque dur, il assure avoir une solution : ils vont faire en sorte que Richard leur donne la clé de chiffrage du disque dur de lui-même !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : une réconciliation, Claire prête à tout, les résumés jusqu’au 26 décembre 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.