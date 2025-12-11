N’oubliez pas les paroles du 11 décembre : ça continue pour Raphaël

Par

N’oubliez pas les paroles du 11 décembre 2025, 4 victoires pour Raphaël – Raphaël a signé deux nouvelles victoires ce jeudi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Il totalise déjà 21.000 euros en 4 victoires.


Capture FTV


Dans le détail ce jeudi soir, le maestro a remporté 1000 euros sur la première émission et rien du tout sur la seconde. Raphaël sera de retour vendredi soir pour tenter de rester maestro et faire grimper ses gains !

N’oubliez pas les paroles du 11 décembre replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

