Demain Nous Appartient spoiler : gros coup dur pour Georges, il apprend... (vidéo épisode du 16 décembre)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Après sa rupture avec Mélody, c’est un nouveau coup dur qui attend Georges dans quelques jours dans la série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Martin va lui annoncer sa sanction au commissariat.











Publicité





Il ressort la mine grave et explique à Damien et Roxane qu’il écope d’une suspension de trois mois en attendant la décision de l’IGPN. Il positive en se disant qu’il va pouvoir profiter de Lucien mais il doit aussi attendre que Mélody trouve un appart pour récupérer le sien…

Il confie à ses collègues qu’il vit chez Victoire en attendant mais son coloc va rentrer et récupérer sa chambre. Damien suggère qu’il aille quelques jours chez sa mère mais Georges n’a pas la force de supporter Mona en ce moment…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Chloé choquée par le plan d’Alex (vidéo épisode du 15 décembre)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2096 du 16 décembre 2025 : Georges est suspendu

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.