Star Academy : Jeanne, Lily et Mélissa nominées, qui doit rester ? (SONDAGE)

Star Academy 2025 nominations semaine 7, sondage – C’est ce soir qu’ont été annoncés les nominés de la septième semaine de la Star Academy 2025. Des nominations qui, encore une fois, sont un choc pour les élèves.











Michael Goldman, le directeur, était au château pour annoncer aux élèves le verdict des professeurs. Cette semaine et alors qu’Anouk était immunisée, les nominés sont : Jeanne, Lily et Mélissa. Notez que c’est déjà la seconde nomination d’affilée pour Lily et Jeanne, nominées la semaine dernière avec leurs binômes respectifs.

L’un des trois élèves nominés sera éliminé vendredi soir à l’issue du huitième prime Les téléspectateurs vont sauver celui ou celle qui arrivera premier des votes. Les élèves feront ensuite leur choix parmi les deux académiciens restants !

SONDAGE nominations semaine 7

Qui doit rester ?

Lily Mélissa Jeanne Résultats Vote

