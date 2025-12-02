Star Academy : qui seront les nominés ce soir ? (extrait vidéo du 2 décembre 2025)



Star Academy annonce des nominations de la semaine 7 – C’est cet après-midi que Michaël Goldman, directeur de la Star Academy 2025 est venu annoncer aux élèves les noms des nommés de la semaine. Une annonce que l’on ne découvrira qu’en fin de quotidienne ce soir, vers 18h30 !





Vous vous demandez qui seront les nominés ce soir ? On vous donne nos pronostics !







On a vu les évaluations lundi matin et on peut dire que globalement, ces évaluations sur le thème des comédies musicales étaient réussies. Si Bastiaan, Victor, Anouk, Léo, ou encore Ambre ont particulièrement brillé, ce n’est pas le cas de Théo, Mélissa, Jeanne, ou encore Sarah.

On pense que Théo, trop en dessous, ne devrait pas échapper à la nomination cette semaine. Pour les deux autres, ça devrait donc (selon nous) se jouer entre Mélissa, Jeanne et Sarah. Verdict tout à l’heure sur TF1 avec l’annonce officielle des nominations !



Rappelons qu’Anouk est immunisée et est donc la seule à ne pas risquer la nomination.

EXTRAIT VIDÉO STAR ACADEMY : la quotidienne du 2 décembre

Découvrez en avant-première l’évaluation d’Anouk sur « Voyage Voyage ».