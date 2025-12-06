Téléthon 2025 : Sophie Davant fait une chute en direct (VIDÉO)



Hier soir, le direct du Téléthon a offert un moment aussi surprenant qu’amusant : Sophie Davant a été victime d’une petite chute en plein milieu de l’émission. Heureusement, plus de peur que de mal pour l’animatrice, qui s’est immédiatement relevée sous les applaudissements et les rires du public.











Très bonne joueuse, Sophie Davant a tenu à rassurer tout le monde en plaisantant : « Je vais bien… j’ai juste un peu mal aux fesses ! » Une réplique lancée alors que Cyril Féraud, hilare mais attentionné, s’était précipité pour prendre de ses nouvelles.

La scène a déclenché un véritable fou rire sur le plateau. Yoann Riou, présent au moment de la chute, n’a pas pu contenir son amusement et s’est mis à rire de bon cœur, entraînant tout le monde dans son éclat de rire communicatif.

Cet incident sans gravité aura finalement offert une parenthèse de légèreté et de spontanéité au direct. Et preuve de son professionnalisme, Sophie Davant a aussitôt repris les commandes de l’émission, avec le sourire. Une séquence qui risque bien de rester dans les mémoires !



