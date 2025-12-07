Rugby Challenge Cup : suivre Perpignan / Dragons en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby Challenge Cup – Perpignan / Dragons en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce dimanche 7 décembre 2025 sur France 3 et beIN Sports ! La Coupe d’Europe de Rugby se poursuit ce week-end avec le match entre Perpignan et les Dragons RFC.





Un match de rugby à suivre en direct sur France 3 dès 13h45, coup d’envoi à 14h.







Perpignan accueille les Gallois des Dragons au stade Stade Aimé Giral. L’USAP, revancharde après un début de saison difficile en Top 14, espère bien lancer sa campagne européenne sur une note positive face à des Dragons pourtant en perte de confiance.



Le contexte est clair : Perpignan cherche à redonner de la fierté à ses supporters et à relancer sa dynamique, tandis que les Dragons vont tenter de briser une série difficile et d’imposer leur jeu, malgré les difficultés récentes.

Perpignan / Dragons, compositions des équipes

Le XV de départ de l’USAP (Perpignan) : 1. G. TETRASHVILI 2. S. MALOLO 3. N. ROELOFSE 4. M. LE CORVEC 5. B. CHINARRO 6. M. DIABY 7. J. RITCHIE 8. A. DVALI 9. J. HALL 10. G. KRETCHMANN 11. J. JOSEPH 12. D. PAIA’AUA 13. A. DUGUIVALU 14. T. VEREDAMU 15. J. PETAIA

REMPLAÇANTS : 16. V. MONTGAILLARD 17. B. DEVAUX 18. A. FAKATIKA 19. D. LAGVILAVA 20. J. VAN TONDER 21. G. APRASIDZE 22. J. POULET 23. M. FAHY

Le XV de départ des Dragons RFC : 1. R. MARTINEZ 2. S. SCARFE 3. L. YENDLE 4. M. SCREECH 5. B. CARTER 6. S. LEWIS-HUGHES 7. T. YOUNG 8. M. MARTIN 9. R. WILLIAMS 10. A. O’BRIEN 11. R. DYER 12. J. WESTWOOD 13. D. RICHARDS 14. F. INISI 15. C. EVANS

REMPLAÇANTS : 16. W. AUSTIN 17. D. KELLEHER-GRIFFITHS 18. R. HUNT 19. B. LANGTON 20. H. KEDDIE 21. C. HOPE 22. T. DE BEER 23. E. ROSSER

Perpignan / Dragons en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 3 ou beIN Sports 2 dès 13h45.

Et si vous n’êtes pas devant la télé, pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Challenge Cub.

Perpignan / Dragons, un match évènement de la Challenge Cup à suivre aujourd’hui sur France 3.