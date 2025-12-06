Star Academy du 6 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 6 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de vendredi des académiciens.











Après une journée de répétitions, place au prime du musical. Les élèves ouvrent le bal sur « The Greatest Show », Anouk enchaine avec son ouverture sur « Monopolis » de France Gall.

Bastiaan est surpris par la venue d’Eddy de Pretto pour chanter avec lui sur « Kid ».

Pour la battle du top 3, Ambre, Léa et Victor s’affrontent sur « Derrière l’amour » de Johnny Hallyday. C’est Ambre qui remportent l’immunité synonyme de qualification pour la tournée !



Kendji partage un trio avec Léo et Théo sur « Un dos tres » er Sarah fait son tableau chanté / dansé sur « Roxanne ». Elle fait une égalité avec Bastiaan et c’est Jonathan qui doit trancher. Il qualifie Sarah pour la tournée !

Les académiciens non nominés nous offrent leur musical de 20 minutes.

Léo est surpris par l’arrivée de son papa, qui vient chanter avec lui. Et au moment du verdict, c’est Mélissa et Jeanne qui sont sauvés par le public. Lily est éliminée.

Dans le bus du retour, les élèves accusent le coup. De retour au château, le lutin farceur a encore fait des siennes ! Mélissa est triste du départ de Lily, elle va récupérer sa lettre. C’est Ambre qui la lit à tout le monde dans le salon.

Ouverture du calendrier de l’avent : ils ont un babyfoot en salle de danse !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 6 décembre

Rendez-vous demain à 16h05 pour la prochaine quotidienne de la Star Academy.