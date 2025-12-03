Star Academy 2025 : découvrez le top 3 de la semaine 7 !



Star Academy 2025, le top 3 de la semaine 7 – Alors qu’hier Michaël Goldman est venu annoncer aux élèves de la Star Academy 2025 les noms des 3 élèves nominés – Jeanne, Lily et Mélissa – le directeur était de retour au château cet après-midi pour révéler le top 3 de cette septième semaine !











On peut déjà vous révéler quels sont les académiciens qui sont dans le top 3 et s’affronteront lors du prime de vendredi soir pour remporter une immunité pour la semaine suivante.

Ambre, Léa et Victor dans le top 3

Michaël a annoncé que Ambre est 1ère, Léa 2ème, et Victor 3ème. Ils s’affronteront sur une battle lors du prime. Ils s’affronteront sur le prime sur « Derrière l’amour » de Johnny Hallyday, une battle avec un fort en jeu puisque le gagnant sera immunisé et se qualifiera pour la tournée !

Classement complet de la semaine (bientôt complété en entier) :

1- Ambre

2- Léa

3- Victor

4- Bastiaan

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-



Sondage Star Academy nominations semaine 7

Qui doit rester ? Lily Mélissa Jeanne Résultats Vote

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.