Star Academy 2025 : les artistes invités du 9ème prime dévoilés !

Star Academy, liste des stars invités du 9ème prime du samedi 13 décembre 2025 – Trois jours après le dernier prime de la Star Academy 2025 et l’élimination de Lily, les académiciens préparent déjà le prochain prime ce lundi soir avec la prise de tonalités avec Fanny Delaigue et Lucie Bernardoni.





Vous voulez savoir quels stars seront aux côtés des élèves de la Star Academy sur le prime de ce samedi 13 décembre 2025 ? On vous dévoile la liste dès maintenant.







Il s’agit de la semaine spéciale tournée et cette fois c’est les 7 élèves nommés qui auront la chance de chanter aux côtés de Calum Scott, Asaf Avidan, Suzane, Gaëtan Roussel, et Hoshi.

Chansons et artistes :

– Calum Scott « Dancing On My Own »

– Asaf Avidan « One Day »

– Suzane « Je t’accus »

– Gaëtan Roussel – « Léa » (Louise Attaque)

– Hoshi – « Ta marinière »

– Patrick Fiori « 4 mots sur un piano »

– Pomme « Grandiose »



A l’issue des évaluations de chant qui auront lieu demain, un troisième élève rejoindra Ambre et Sarah sur la tournée. Les 7 autres seront nominés. Sur le prime, ils chanteront chacun en solo et avec l’un des artistes. Et cette fois, ils se répartiront eux mêmes les duos !

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.