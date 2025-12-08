Un Si Grand Soleil du 9 décembre : Jérémy s’enfonce, Lucas terrifié (résumé épisode 1810 en avance)



Un si grand soleil du 9 décembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1810 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 9 décembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Dimitri se réveille dans une casse, enchainé avec un cadenas ! Il hurle à l’aide mais il n’y a personne. Au même moment, Sybille débarque chez Lucas ! Elle veut le disque dur que « sa copine Dardel » a volé chez Richard Conte. Lucas ne comprend pas et lui montre une photo de Dimitri inconscient. Elle menace de le tuer ! Elle lui dit que sa complice et lui ont tenté de les piéger mais c’est raté. Lucas assure n’avoir rien à voir avec ça, Sybille l’accuse d’être de mèche avec Alix. Il assure que c’est faux ! Sybille menace de s’occuper d’Emma après Dimitri.

Jérémy retrouve Laurine à l’hôpital, il a repensé au sujet de thèse et le trouve super intéressant. Si elle est toujours ok, il aimerait jeter un oeil à ses notes. Elle lui remet une clé usb, il est surpris. Elle dit qu’elle se doutait qu’il accepterait. Il ne sait pas comment la remercier. Elle lui donne rendez-vous dans une heure dans une chambre… Il dit que ça ne se refuse pas.



Chez Midi Libre, Marie-Sophie parle à Kira et Paloma des chiffres sur la grippe saisonnière, elle veut un papier. Paloma décide d’appeler Janet Lewis pour qu’elle leur en parle.

Lucas vient à la galerie confronter Alix, elle dit qu’elle voulait juste l’aider. Il lui reproche de s’être mêlée de sa vie : à cause d’elle, Sybille a enlevé Dimitri ! Alix est sous le choc, elle ne pensait pas que ça irait si loin et lui dit de se calmer. Il lui demande exactement ce qu’elle a fait et qui est Richard…

Enric est interrogé par Manu au commissariat. Il lui parle de son hypothèse de complicité au sein de l’entreprise, il lui demande s’il a vu quelque chose de suspect. Enric assure qu’aucun de ses hommes ne peut faire ça, il leur fait confiance. Manu pense que ça ne garantit pas trop. Il demande si l’un d’eux a parlé de problèmes financiers… Enric s’énerve et dit ne pas pouvoir l’aider. Manu lui demande les noms de ses hommes à l’entrepôt et tous les recrutements des derniers mois. Enric lui dit de passer par la direction.

Jérémy retrouve Laurine dans une chambre… En ressortant, Jérémy tombe sur Paloma. Elle est là avec Kira pour parler à Janet pour leur article sur la grippe. Janet présente Laurine à Paloma. Jérémy dit qu’il doit les laisser… Dans son bureau, Janet parle de la grippe à Paloma et Kira. Elle attire l’attention sur le nombre de décès du au fait d’un manque de vaccination. Janet demande ensuite à Laurine de leur faire faire un tour des patients atteints de la grippe.

Alix explique tout à Lucas. Il veut rendre le disque dur, Alix pense que c’est sa seule chance de s’en sortir, ils ne peuvent pas le rendre. Lucas a peur pour Dimitri, il veut céder au chantage. Alix dit que temps qu’ils ont ce qu’elle veut, ils sont en position de force. Et elle a un spécialiste sur le coup, elle lui demande de lui faire confiance.

Sybille retrouve Richard, elle lui dit avoir enlevé Dimitri et avoir mis la pression sur Lucas. Richard pense qu’elle aurait du enlever Lucas pour faire pression sur Alix mais elle pense que sa disparition aurait attiré l’attention chez L Cosmétiques. Richard doute qu’elle maitrise la situation. Elle lui rappelle que c’est lui qui est tombé dans le piège de Dardel.

Jérémy parle à son patient quand il aperçoit Laurine avec Paloma… Jérémy vient lui parler, Paloma a trouvé Laurine incroyable.

Alix a Bernier au téléphone, le disque dur n’a pas encore été décrypté. Alix s’impatiente, elle annonce que Sybille a kidnappé l’ami de Lucas et menace de le tuer. Bernier réalise qu’ils ont passé un cap, il va tenter d’accélérer les choses. Ulysse retrouve Alix paniquée, elle avoue que ça ne va pas. Elle dit avoir aggravé les choses pour Lucas. Mais Ulysse pense qu’il a de la chance de l’avoir…

Jérémy parle à Laurine de la situation gênante avec Paloma mais elle dit qu’elle s’en fout. Elle dit qu’elle sait tenir sa langue…

Chez L Cosmétiques, Lucas est au téléphone avec Emma et la supplie de ne pas prendre le train : Sybille a enlevé Dimitri. Emma pense qu’il doit aller voir la police mais il refuse. Il lui assure qu’Alix va l’aider.

Paloma rentre, elle dit à Jérémy que sa rédac chef a adoré son article. Elle aimerait remercier Laurine. Jérémy minimise, Paloma a l’impression qu’elle l’aime beaucoup. Elle l’a trouvé tendu à l’hôpital…

Sybille ramène à boire et à manger à Dimitri. Il ne comprend pas. Elle le menace d’une arme et finit par l’assommer avec !

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.