Star Academy, les évaluations de danse du 8 décembre : Léa et Bastiaan au dessus, 2 nominés, le résumé complet

Star Academy, les évaluations du 8 décembre 2025 – C’est ce lundi après-midi qu’avaient lieu les évaluations de danse de la semaine 7 de la Star Academy 2025. Les académiciens passent un marathon d’évaluations avec le théâtre ce matin (résumé ici), à l’issue duquel Théo et Léo ont été éliminés, et ils enchainaient sur la danse.





Avant l’évaluation de danse, les élèves ont eu un cours d’une heure avec Jonathan et Malika Benjeloun pour apprendre une chorégraphie. Ils ont ensuite eu une demie heure pour apprendre cette choré avant de passer en évaluations.







Anouk oublie la chorégraphie et malheureusement, ça se voit. Jonathan explique qu’au début, il y croyait vraiment : Anouk était bien positionnée. Mais en voyant les autres paniquer, elle a paniqué aussi. Il rappelle à Malika qu’Anouk n’était pas du tout danseuse à la base et qu’elle a fait d’énormes progrès, dont il est très fier. Cette fois, elle a simplement oublié la chorégraphie et n’a pas pu la présenter. Dans ce marathon d’évaluations, il faut être au top, mais cela n’enlève rien à son travail. Anouk est déçue de ne pas avoir pu montrer sa chorégraphie en entier. Michael assure qu’il la regardera dans la quotidienne. Malika, elle, dit avoir vu sa qualité de mouvement, son regard, sa confiance, sa posture et son charisme : elle a tout pour intégrer plus de danse sur scène. L’enjeu, maintenant, c’est la tournée. Elle lui conseille d’apporter plus de densité et se réjouit d’avoir observé son travail avant les évaluations.

Victor passe à son tour. Compliqué, il a lui aussi oublié la chorégraphie. Michael souligne que Victor a lui-même admis s’être trompé dans la chorégraphie ; il en est déçu, mais reconnaît que cela peut arriver. Victor explique qu’il a du mal à mémoriser les chorégraphies, alors qu’il n’a pas ce problème en chant ou en théâtre. En quittant la salle, il lâche : « La honte, oh my god ».



Mélissa enchaine, ça semble bien réussi. Jonathan est très satisfait, car Mélissa avait jusque-là du mal à mémoriser les chorégraphies, ce qui le frustrait : il ne pouvait pas réellement évaluer son niveau. Cette fois, elle a réussi à exécuter la chorégraphie en entier. Malika souligne que Mélissa a bien fait de demander une minute pour se recentrer au début. Elle note qu’en danse, Mélissa dégage beaucoup d’assurance et même une certaine sensualité. Elle lui conseille toutefois de mieux s’ancrer dans le sol. Comme Mélissa est en école d’arts, c’est maintenant à elle de trouver sa propre signature artistique. Malika se dit fière de son travail : Jonathan lui avait parlé de ses difficultés, et là, c’était vraiment réussi. Michael demande ensuite dans quel groupe elle avait commencé la danse. Jonathan répond qu’elle vient officiellement d’intégrer le groupe B. Il ajoute qu’il est super fier d’elle.

Place à Bastiaan. Jonathan dit qu’il n’y a eu que la moitié de la choré, il manquait l’autre moitié. Il dit que ça n’enlève en rien ses progrès et le fait qu’il fasse partie des meilleurs de la promo en danse. Il précise que la partie faite était exceptionnel, ça reste une très bonne évaluation. Malika dit que ça lui a donné envie de monter sur la piste, elle voit les fondamentaux et les heures de travail. Elle dit que c’est prometteur. Elle pense qu’il est une valeur sure en tournée.

On poursuit avec Léa. Jonathan annonce qu’elle a fait la chorégraphie du début à la fin ! Malika aime son énergie et parle d’une artiste généreuse, elle a rempli tout l’espace. Elle ajoute qu’elle est hyper complète et la félicite. Michaël est touché, elle exprime beaucoup de choses avec le visage pendant la danse, il parle d’une évaluation très réussie.

Jeanne passe à son tour. Elle se plante, elle avoue avoir eu un trou noir. On ne voit pas les commentaires des profs.

LE VERDICT DES ÉVALUATIONS DE DANSE : Michaël annonce que Bastiaan, Léa et Mélissa sont qualifiés mais qu’ils n’ont pas réussi à départager Victor, Anouk et Jeanne. Ils doivent refaire la choré en même temps, tout de suite ! Et après quelques minutes, Michaël leur a annoncé que Jeanne et Anouk sont écartés et donc nominés, c’est Victor qui a réussi à se sauver ! Mélissa, Léa, Victor et Bastiaan passeront l’évaluation de chant mardi matin sur un titre au choix.

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.