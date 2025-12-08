Demain Nous Appartient spoiler : Philippine donne sa réponse à Bart (vidéo épisode du 11 décembre)

Par /

Publicité

Demain nous appartient spoiler – Philippine va donner sa réponse à Bart dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Alors que Bart lui a proposé de s’associer ensemble, la mère de Damien, Charles et Violette a pris le temps de réflexion et elle a pris sa décision…


Demain Nous Appartient spoiler : Philippine donne sa réponse à Bart (vidéo épisode du 11 décembre)
Capture TF1


Publicité

Elle attend Bart au Spoon et lui annonce qu’elle accepte sa proposition ! Elle va donc s’associer à Bart au lieu de Victor Brunet pour reprendre le Spoon. Bart se réjouit alors que Philippine émet une condition : il ne doit surtout rien dire à Brunet avant la signature !

Bart accepte, Philippine lui dit qu’ils vont faire de grandes choses. Mais Bart a-t-il vraiment fait le bon choix en décidant de s’associer avec elle ?

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Jack et Lizzie face à leur père ! (vidéo épisode du 11 décembre)


Publicité

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2093 du 11 décembre 2025 : le père de Lizzie et Jack débarque

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.

A LIRE AUSSI
Demain Nous Appartient spoiler : Jack et Lizzie face à leur père ! (vidéo épisode du 11 décembre)
Demain Nous Appartient spoiler : Jack et Lizzie face à leur père ! (vidéo épisode du 11 décembre)
Demain Nous Appartient du 8 décembre : Karim suit Arthur, Bart a une idée pour sauver le Spoon (résumé + vidéo épisode 2090 en avance)
Demain Nous Appartient du 8 décembre : Karim suit Arthur, Bart a une idée pour sauver le Spoon (résumé + vidéo épisode 2090 en avance)
Demain Nous Appartient spoiler : Georges prêt à pardonner Mélody ? Réponse ! (vidéo épisode du 10 décembre)
Demain Nous Appartient spoiler : Georges prêt à pardonner Mélody ? Réponse ! (vidéo épisode du 10 décembre)
Demain Nous Appartient spoilers : le bébé de Sofia en danger, Chloé sur le départ, les résumés jusqu’au 26 décembre 2025
Demain Nous Appartient spoilers : le bébé de Sofia en danger, Chloé sur le départ, les résumés jusqu'au 26 décembre 2025


Publicité


Retour en haut