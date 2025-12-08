Demain Nous Appartient spoiler : Philippine donne sa réponse à Bart (vidéo épisode du 11 décembre)



Demain nous appartient spoiler – Philippine va donner sa réponse à Bart dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Alors que Bart lui a proposé de s’associer ensemble, la mère de Damien, Charles et Violette a pris le temps de réflexion et elle a pris sa décision…











Elle attend Bart au Spoon et lui annonce qu’elle accepte sa proposition ! Elle va donc s’associer à Bart au lieu de Victor Brunet pour reprendre le Spoon. Bart se réjouit alors que Philippine émet une condition : il ne doit surtout rien dire à Brunet avant la signature !

Bart accepte, Philippine lui dit qu’ils vont faire de grandes choses. Mais Bart a-t-il vraiment fait le bon choix en décidant de s’associer avec elle ?

