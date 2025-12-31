Star Academy du 31 décembre 2025 : nominations, résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 31 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mardi des académiciens au château.





Même immunisée, Ambre se met la pression pour les évaluations de chant. Cette évaluation compte pour 50% dans la note finale, Matthieu Gonet et Cécile Chaduteau sont aux côtés de Michaël, Sofia et Marlène.







Anouk passe sur « S.O.S d’un terrien en détresse » de Daniel Balavoine. Michaël a trouvé ça un peu scolaire, Matthieu est d’accord mais il trouve qu’elle s’en est bien sorte. Marlène aurait aimé plus d’interprétation, Sofia affirme que des fondamentaux ne sont pas en place, elle a chanté faux !

Léa passe sur « Lettre à France » de Michel Polnareff, elle fait une petite erreur de paroles. Michaël l’a trouvé karaoké au début mais il a pris une claque ensuite. Matthieu affirme qu’elle le surprend, elle le bouleverse quand elle monte mais il a fallu attendre une minute avant qu’il se passe quelque chose. Cécile voit deux personnes, elle doit réussir à aligner tout ça.



Victor passe sur « S.O.S d’un terrien en détresse ». Une note haute ne passe pas… Michaël est frustré, il pense que pas malade il aurait réussi magistralement. Sofia pense qu’il a eu peur, il pouvait le faire. Matthieu est triste, il l’a bouleversé sur le prime mais là il a fait un mauvais choix de chanson en étant malade.

Sarah passe sur « Je t’aime » de Lara Fabian. Sofia trouve qu’elle a écouté ce qu’on lui dit, Cécile a eu des frissons, elle l’a trouvée sublime. Michaël dit avoir entendu des faussetés au début.

Bastiaan passe sur « Lettre à France » de Michel Polnareff. Matthieu parle d’une évaluation réussie même si ce n’était pas parfait, il est habité du début à la fin. Cécile est subjuguée, elle le trouve charismatique. Sofia dit que c’est très réussie malgré les soucis de justesse.

Théo a choisi « Je t’aime » de Lara Fabian. Michaël voit qu’il veut progresser mais ça reste frémissant. Matthieu remarque les problèmes de justesse, Marlène trouve que ça manque de connexion.

Et enfin Ambre passe sur « Lettre à France » de Michel Polnareff. Matthieu est ému même s’il y a des progrès à faire partout. Marlène est déçue alors que Cécile parle d’un moment de grâce.

Après les évaluations, Sarah a un cours particulier avec Sofia. Les élèves enchainent ensuite avec un cours de sport avec Ladji.

Connexion avec le château pour l’annonce des nominés de la semaine : Théo, Victor, et Anouk.

