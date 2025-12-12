Un Si Grand Soleil du 15 décembre : Dimitri hospitalisé, Sybille lâche Richard (résumé épisode 1814 en avance)



Un si grand soleil du 15 décembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1814 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 15 décembre 2025.





En prison, Hélène écrit sur son carnet. Elle écrit avoir rêvé qu’elle était libre, sur la plage… Quand elle s’est réveillée dans sa cellule, elle a pleuré longtemps. Elle sait qu’elle a tué un homme mais l’idée de rester enfermée pendant des années lui parait une éternité. Elle ne sait pas si elle tiendra sans une lueur d’espoir. Une femme lui demande si elle parle d’elle dans son bouquin, Hélène assure que c’est un journal intime. Le gardien l’appelle pour son suivi avec la psy.

A l’hôpital, Claire parle à Clémence. La directrice l’interpelle, elle explique à Clémence que Claire s’est portée volontaire pour une campagne de vaccination et de prévention du cancer du sein en prison. Clémence trouve son investissement formidable, Claire assure qu’elle est motivée.



Hélène parle à la psy, elle dit avoir suivi ses conseils en écrivant et ça lui fait du bien. Elle a aussi repris ses études de sociologie. Elle dit que ça lui plait beaucoup et ça lui donne un but, elle en avait besoin. Aurélie trouve qu’elle a l’air d’aller mieux. Hélène a la sensation d’être fatiguée tout le temps, la psy dit que c’est normal en détention. Elle dit avoir rendu un rapport en sa faveur pour sa demande de liberté » conditionnelle.

Dimitri se réveille à l’hôpital, David est à ses côtés. Il lui dit qu’il a fait un début de septicémie, ils lui ont administré des antibiotiques à temps : il a eu beaucoup de chance. Dimitri demande comment il est arrivé là. David assure que c’est son amie, Mme Dardel, qui l’a emmené après l’avoir retrouvé inconscient dans sa cave. Elle a expliqué que sa porte était coincée, il s’est blessé en voulant la défoncer. Lucas arrive au même moment, David les laisse.

Sybille est avec Richard, elle n’en revient pas qu’il se soit fait avoir par un deep-fake. Il lui dit que c’est sa faute à la base, Sybille répond que c’est lui qui s’est tapé Alix et s’est fait piéger. Richard parle de Lucas et Dimitri qu’elle a engagé. Ils se disputent, Richard a peur que le disque dur arrive chez les flics. Il veut vider les comptes et faire un nouveau montage financier. Sybille annonce que ça sera sans elle, il est tout seul maintenant !

Lucas explique tout à Dimitri, il lui raconte comment Alix a assuré. Dimitri comprend qu’ils sont enfin libres. Il assure qu’il ne se remettra pas dans une embrouille, Lucas rigole. Il se disent qu’ils sont amis désormais.

Chez Midi Libre, Marie-Sophie fait le point avec son équipe sur les articles à venir. Marc est de retour. Paloma veut enquêter en prison sur la mission de prévention des vaccins et cancer du sein.

Claire est avec Dimitri à l’hôpital, elle l’interroge sur ce qui s’est passé. Elle ne croit pas son histoire de cave. Elle insiste et finit par avouer, il a été séquestré… Mais tout est réglé.

Alix rappelle Richard, elle veut s’assurer qu’ils ont bien un deal sinon son disque dur ira dans le bureau du juge. Il dit qu’il n’a pas le choix mais lui déconseille de lui mettre à l’envers.

Claire est avec David, qui trouve super qu’elle aille en prison. Il dit qu’il ne pourrait pas, ça l’angoisserait. Il ajoute qu’elle va surement croiser Hélène, Claire s’y attend. Elle l’a vue 3 fois au parloir déjà et elle a des nouvelles par Florent. Au même moment, Florent la retrouve au parloir, sa remise de peine a été refusée. Il explique que le procès est trop récent, il ne pourra refaire une demande que dans un an. Hélène est abattue.

Emma est rentrée de Paris, elle est glaciale avec Lucas. Il lui propose de faire un truc mais Emma doit aller bosser. Lucas dit qu’il va tout faire pour se rattraper, il ne lui mentira plus jamais. Emma lui conseille de parler à Alix, elle lui a sauvé la mise.

Hélène retourne en cellule. Sa co-détenue comprend à sa tête qu’elle n’a pas eu sa mise de peine. Elle lui met un médicament dans sa tisane et lui dit de s’accrocher. Hélène ne se méfie pas.

Lucas vient voir Alix à la galerie. Il vient la remercier pour ce qu’elle a fait pour Dimitri, pour lui. Alix dit que c’est normal, elle n’attend rien en échange et dit qu’elle va sortir de sa vie maintenant : elle n’ira plus aux Sauvages. Lucas lui dit de continuer d’y aller et un de ces quatre ils prendront un café ensemble. Alix est émue, elle aimerait beaucoup.

La co-détenue d’Hélène s’assure qu’elle dort avant de toquer à la porte et sortir de sa cellule…

