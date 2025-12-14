Ligue 1 : Marseille / Monaco en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Ligue 1 14 décembre 2025 – Lille / Marseille en direct, live et streaming, c’est ce soir au stade. Suite et fin de la 16ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 ce soir avec l’Olympique de Marseille qui reçoit Monaco.





Un match à suivre ce dimanche soir à 20h45 en exclusivité sur Ligue 1+.







Publicité





Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille accueille l’AS Monaco à l’Orange Vélodrome pour la 16ᵉ journée de Ligue 1. C’est un véritable choc du championnat avant la trêve hivernale, avec Marseille va chercher à rester dans la course aux premières places, tandis que Monaco, classé un peu plus bas, espère rebondir.

Le Vélodrome devrait être bouillant pour cette confrontation où l’OM voudra imposer son jeu offensif face à une équipe monégasque parfois irrégulière cette saison.



Publicité





Marseille / Monaco – Composition des équipes

🔵 Marseille (composition officielle) : Rulli – Weah, Pavard, Aguerd, Murillo – Höjbjerg, Kondogbia – Greenwood, O’Riley, Paixão – Aubameyang

🔵 Monaco (composition officielle) : Hradecky – Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique – Camara, Zakaria – Akliouche, Minamino, Golovine – Balogun

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Marseille / Monaco ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Marseille / Monaco, 16ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche soir.