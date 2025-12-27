Tout le monde veut prendre sa place : 100ème victoire de Vincent ! (27 décembre 2025)

C’est fait ! Vincent a signé sa 100ème victoire ce samedi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Il totalise désormais 117.300 euros de gains en 100 victoires.


Capture FTV


Vincent a remporté un voyage d’une valeur de 15.000 euros à l’occasion de sa 100ème victoire. Il pourrait très bientôt intégrer le top 10 des plus grands champions de l’histoire de « Tout le monde veut prendre sa place » ! La dernière marche est actuellement occupée par Isabelle (109 victoires, 104.700 euros).

Tout le monde veut prendre sa place du 27 décembre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce samedi 27 décembre 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv

