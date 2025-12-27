« Plus belle la vie, encore plus belle » : quand la série sera-t-elle de retour sur TF1 ?



Les fans devront encore patienter un peu. La série « Plus belle la vie, encore plus belle » reste déprogrammée sur TF1 la semaine prochaine, la chaîne maintenant sa grille spéciale vacances avec des films diffusés l’après-midi. Une pause hivernale devenue habituelle, déjà mise en place l’an dernier à la même période.





Bonne nouvelle toutefois : le feuilleton fera son grand retour le lundi 5 janvier 2026, avec un événement attendu par les fidèles, le lancement de la saison 3. De nouvelles intrigues, des rebondissements et des visages inédits viendront relancer la vie du quartier du Mistral.







Les résumés des épisodes de la semaine de reprise

Lundi 5 janvier 2026 (épisode 490)

Luna n’est pas au bout de ses peines alors que son petit-fils continue de lui en faire voir de toutes les couleurs. Au commissariat, un nouveau visage rejoint l’équipe de policiers. De son côté, Chloé s’interroge : doit-elle dire la vérité ?

Mardi 6 janvier 2026 (épisode 491)

Des propos accablants à l’encontre d’un Mistralien menacent sa carrière. En parallèle, Djawad continue de prendre son rôle de futur père très à cœur. À la résidence, Jules tente de remotiver Steve, qui n’a plus goût à rien.



Mercredi 7 janvier 2026 (épisode 492)

Au commissariat, les avis divergent sur la responsabilité du suspect. En parallèle, une nouvelle coloc s’installe place du Mistral. Du côté des Kepler, des éléments compromettants les mettent à rude épreuve.

Jeudi 8 janvier 2026 (épisode 493)

Luna est sous le choc suite à une révélation des policiers. Djawad, quant à lui, rejoint Ariane avec un plan en tête. Au Pavillon des fleurs, Éric transmet à Blanche un courrier qui ne la laisse pas indifférente.

Vendredi 9 janvier 2026 (épisode 494)

Le quartier du Mistral est sous tension après la disparition d’un habitant. Alors que Babeth et Patrick se réjouissaient déjà de leur déménagement, ils se heurtent à un imprévu. De son côté, Thomas se rend à son premier cours à l’université.

Une semaine de reprise qui s’annonce déjà riche en tensions, révélations et nouveaux départs, pour relancer pleinement Plus belle la vie, encore plus belle dès la rentrée sur TF1.