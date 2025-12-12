« Trois Noëls à la maison » : votre téléfilm de Noël ce 12 décembre sur TF1 (histoire, interprètes)



Publicité





« Trois Noëls à la maison » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 12 décembre 2025 – Cet après-midi, c’est un nouveau téléfilm de Noël qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Trois Noëls à la maison ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Trois Noëls à la maison » : l’histoire, le casting (rediffusion)

À Cherry Lane, trois couples vivant à trois époques différentes se préparent à célébrer Noël dans une même maison. Regina révèle à ses grands enfants, Winnie et Conrad, qu’elle va se remarier et prévoit de vendre la demeure familiale. John et Olivia, en attente de leur premier enfant, doivent composer avec l’omniprésence de la famille d’Olivia alors qu’ils n’ont même pas terminé leur installation. Pendant ce temps, Zian et Mike accueillent une petite fille en tant que famille d’accueil et se préparent à recevoir quatorze invités la veille de Noël… tandis que leur cuisine est encore en plein travaux.



Publicité





Avec : Catherine Bell (Regina Johnston), Erin Cahill (Lizzie Hamilton), James Denton (Nelson King), Jonathan Bennett (Mike Harrelson)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Coup de foudre en cadeau de Noël ».

« Coup de foudre en cadeau de Noël » : l’histoire et le casting

L’autrice Nora Winters dirige désormais une entreprise de lifestyle, mais celle-ci est en difficulté et elle doit absolument décrocher un partenariat pour la sauver. Pour y parvenir, elle doit rédiger une chronique sur « L’amour à Noël », en collaboration avec le charmant photographe Jack Paxton.

Avec : Teri Hatcher (Nora Winters), Dan Payne (Jack Paxton), Shawn Ahmed (Max), Howard Hoover (Geoffrey)