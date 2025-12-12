

Ça commence aujourd’hui du 12 décembre 2025, le sommaire – Ce vendredi et pour bien finir la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 12 décembre 2025 à 13h55 « Cette erreur de jeunesse qu’ils regrettent chaque jour » (inédit)

Cet après-midi, Faustine Bollaert donne la parole à des invités qui portent encore le poids d’une erreur commise dans leur jeunesse. Mauvaises décisions, choix impulsifs ou actes irréfléchis… Ils racontent comment cette faute a bouleversé leur vie et pourquoi ils la regrettent chaque jour. Un témoignage sincère et bouleversant sur le pouvoir des secondes chances et la difficulté de se pardonner.

Et à 15h : « Un mari, une femme, un amant : au coeur d’un triangle amoureux ! » (rediffusion)

L’amour ne suit aucune règle, et les invités de Faustine Bollaert en témoignent aujourd’hui dans Ça commence aujourd’hui. Sur le plateau, ils partagent avec sincérité des histoires de cœur étonnantes et profondément humaines : Lydie et Jean vivent depuis douze ans un triangle amoureux assumé avec Gérard, fondé sur le respect et l’amour ; Nathalie évoque, elle, l’adultère consenti qui réinvente la fidélité au sein de son couple ; enfin, Christiane bouscule les idées reçues en découvrant une passion nouvelle à plus de 60 ans, alors qu’elle s’apprêtait à fêter ses quarante ans de mariage.



Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.