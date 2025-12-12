Plus belle la vie spoiler : Chloé arrêtée, Géraldine avoue tout ! (15 décembre 2025)



Plus belle la vie en avance du 15 décembre 2025 – Chloé va se retrouver dans de sales draps lundi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du lundi 15 décembre, Chloé explique à Baptiste que vendredi elle a été arrêtée par Idriss devant l’école d’Elena alors qu’elle s’apprêtait à l’enlever…











« Plus belle la vie, encore plus belle » : la série déprogrammée pendant les fêtes sur TF1

Et cerise sur le gâteau, Géraldine et Yann ont porté plainte et l’accuse d’avoir volé des bijoux chez Charles ! Chloé a passé 24h en garde à vue pendant le week-end et elle est mise en examen. Baptiste l’assure de soutien, il promet qu’ils vont la sortir de là.

Plus tard, Yann confronte Géraldine : il a appelé son gynéco, elle n’a pas vu depuis un an et il a donc compris qu’elle n’a jamais été enceinte ! Il l’interroge aussi sur le vol de bijoux, Géraldine avoue avoir menti aussi bien pour la grossesse que pour les bijoux ! Yann est sous le choc, il affirme qu’il n’avait pas besoin d’accuser Chloé comme ça pour récupérer la joaillerie. Il part en claquant la porte.



Yann rejoint alors Chloé, il lui dit qu’il sait qu’elle n’a pas volé les bijoux et assure qu’il ne veut pas lui faire de mal… Sauf que Géraldine appelle et lui dit de penser à ce qu’il pourrait perdre… Yann dit à Chloé qu’il est désolé, il a trop à perdre !