Un Si Grand Soleil du 29 décembre : la police à la galerie, Claire ment à Kira (résumé épisode 1823 en avance)

Un si grand soleil du 29 décembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1823 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 29 décembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







En voiture, Claire vérifie qu’elle n’est pas suivie… Elle retrouve Hélène dans l’entrepôt où elle est planquée. Claire lui explique ce qu’elle a surpris entre Zoé et Franck, le gardien. Hélène comprend que c’est lui le complice, il surveillait la douche quand elle s’est faite attaquer ! Claire lui dit que c’est son dernier jour d’intervention à la prison, elle compte faire autrement… Elle explique qu’avec Victor, ils vont venir moins souvent par mesure de précaution. Hélène la remercie pour tout.

Cécile fait le point avec Margot sur la liste des courses. Florent propose de s’en occuper mais Margot insiste. Quand Florent et Achille s’en vont, Margot demande à sa soeur si ça va : elle a remarqué que quelque chose ne va pas. Cécile pense que Florent a une maîtresse ! Margot n’y croit pas mais Cécile lui parle du message reçu par Florent, qui est ensuite parti chercher du pain alors qu’ils en avaient déjà… Margot pense qu’il y a une autre explication.



Alix montre le tableau à Marc et Kira, qui vont écrire un article. Marc se demande comment elle a fait pour dénicher une toile pareille, Alix assure ne rien pouvoir dire. Kira l’interroge sur la valeur de la toile, Alix répond juste que la somme en jeu est importante. Kira fait une photo…

Au commissariat, Becker fait le point avec Yann et Thierry sur le faux tableau. Il leur demande d’aller chercher le certificat d’authenticité, il appelle le procureur pour avoir une commission rogatoire. Il ne veut pas la rater cette fois-ci !

Florent bosse avec Margot au cabinet, il reçoit un appel de Claire et s’éloigne… Claire lui explique qu’elle sort de la prison, le gardien a pris 2 semaines de congés ! Elle pense que ça a un lien avec le coup que prépare Zoé Cassis. Florent va appeler un ami à l’administration pénitentiaire pour avoir son adresse.

Alix est au téléphone avec Ludo quand la police débarque. Yann montre sa commission rogatoire et Thierry demande le certificat d’authenticité et le tableau. Yann annonce qu’ils emmènent le certificat pour le faire analyser. Alix est sure d’elle et les insulte quand ils s’en vont. Alix parle à Ulysse, elle pense que Becker se venge. Ulysse demande si c’est vraiment un vrai tableau, Alix assure être clean sur cette affaire.

Marc arrive chez Midi Libre, il annonce à Kira et Paloma que son informateur chez les flics vient de l’appeler : le tableau est peut être un faux ! Ils vont attendre pour publier l’article, Marc veut enquêter.

Au commissariat, Audre vanne Alex sur son pot d’arrivée. Alex informe Aude des résultats d’analyse de David, qui était bien sédaté au moment où Hélène s’en enfuit. Mais il pense qu’il a pu laisser Hélène le sédater pour crédibiliser son alibi… Aude valide. Ils veulent se pencher sur les proches d’Hélène, qui sont allés la voir au parloir.

Marc interviewe Chaligny. Il ment et explique avoir renoncé à acheté le tableau, il a trouvé le certificat d’authenticité « bizarre ». Il a conseillé à son acheteur d’attendre une expertise du certificat mais Alix Dardel s’est positionnée pour acheter le tableau ! Il sous-entend qu’Alix n’a pas d’éthique.

Becker et Alain font encore du vélo en parlant du chalet… Becker dit avoir un intéressé qui est venu avec un entrepreneur. Alain pense que c’est pas gagné et il trouve le prix du local excessif. Clément dit ne pas avoir le choix pour acheter son chalet… Quand il rentre chez lui, Clément informe Janet de la nouvelle enquête sur Alix. Elle n’en revient pas et l’accuse de s’acharner.

Kira rentre, Claire lui ment en disant être de garde cette nuit… Kira est surprise, elle a déjà fait une journée à la prison. Claire dit remplacer un collègue malade. Kira pense qu’elle devrait lever le pied. En réalité, Claire va planquer devant chez le gardien avec Florent ! Elle a prévu des sandwichs, Florent a noté sa plaque d’immatriculation. Ils attendent que Franck sorte pour entrer et fouiller. Elle dit savoir crocheter la serrure !

A la nuit tombée, Florent et Claire sont toujours dans la voiture et rigolent en se remémorant des souvenirs ensemble… Florent dit à Claire la façon dont ça s’est fini entre eux. Il s’en veut de lui avoir fait du mal.

