Grands reportages du 7 décembre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands reportages du 7 décembre 2025 : au sommaire ce dimanche

Dès 13h40 : « Les rois des économies : dépenser moins pour vivre mieux – Episode 2 » (inédit)

Avec la diminution du pouvoir d’achat, les Français redoublent d’ingéniosité. Tous les moyens sont bons pour dénicher les bons plans, découvrir la petite astuce qui fait la différence et économiser au quotidien. Certains sont même devenus de véritables experts en la matière. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ces champions de la débrouille dans un quotidien parfois… surprenant. Une série en deux volets.

Et à 14h50 dans « Miss France 2025 : le parcours d’une miss hors du commun »



Le 14 décembre, Angélique Angarni-Filopon a marqué l’histoire. À 34 ans, elle est devenue la première Miss Martinique couronnée Miss France en plus de cent ans de concours. Son sacre, porté par un discours émouvant dédié à toutes celles à qui l’on a répété qu’il était « trop tard », a touché la France entière. Pour Angélique, c’est le rêve d’enfance qui se réalise enfin, quatorze ans après une tentative manquée : la victoire d’une femme qui n’a jamais renoncé.

Très vite, elle plonge dans l’univers des défilés, des tapis rouges, de la haute couture et des cérémonies officielles… mais découvre aussi la pression, l’exposition médiatique et la nécessité d’incarner un idéal.

Pour la première fois, Miss France 2025 se livre sans filtre : une année entre éclats et zones d’ombre, entre rêves exaucés et tourments intérieurs. Car derrière les paillettes, la violence des réseaux sociaux la frappe de plein fouet. Comment a-t-elle résisté à la haine, aux doutes, au tumulte ? Comment a-t-elle transformé l’épreuve en force et son couronnement en message d’espoir ?

Entre victoires et blessures, le portrait intime et puissant d’une reine d’un nouveau genre.