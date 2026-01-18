

20h30 le dimanche du 18 janvier 2026 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le dimanche » du 18 janvier 2026, l’entretien : Pierre Niney

Pierre Niney s’est longtemps perçu comme un jeune homme animé par l’urgence. Et pour cause : sa trajectoire fulgurante parle d’elle-même. À seulement 21 ans, il devient le plus jeune pensionnaire de la Comédie-Française, avant de décrocher, à 25 ans, le César du meilleur acteur pour son rôle dans le biopic Yves Saint Laurent réalisé par Jalil Lespert. Depuis, il enchaîne sans relâche les performances marquantes sur grand écran.

Des choix de rôles éclectiques

Après le triomphe du Comte de Monte-Cristo de Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière en 2024, qui a attiré plus de 13 millions de spectateurs à travers le monde, une question se posait : comment susciter à nouveau l’événement ? Pierre Niney a fait le pari de la prise de risque en incarnant un coach en développement personnel dans Gourou, le nouveau thriller de Yann Gozlan, en salles le 28 janvier. Un rôle qui lui permet d’explorer, avec un regard sociétal, les mécanismes de l’emprise.



Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV