Demain Nous Appartient spoilers : le secret d’Aaron, le revirement de Violette, les résumés jusqu’au 6 février 2026

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 6 février 2026 – Que va-t-il se passer en févrer dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 2 au vendredi 6 février 2026.











On peut déjà vous dire que Violette va finalement réaliser qu’elle a des sentiments pour Bastien. Alors qu’il se rapproche d’Esmée et la délaisse, Violette prend conscience de ce qu’elle ressent et décide de lui ouvrir son coeur. Comment réagira Bastien ?

De son côté, Aaron voit son secret ne plus tenir qu’à un fil… Sa double vie sera-t-elle découverte ?

Quant à Georges, il sombre dans la déprime et ses proches sont une fois de plus très inquiets.



Les résumés de DNA du 2 au 6 février 2026

Lundi 2 février 2026 (épisode 2131) : Roxane découvre que Vahina s’est imposée dans son couple. Georges est à la recherche d’une nouvelle vocation. Erica peut compter sur la complicité d’Aurore.

Mardi 3 février 2026 (épisodes 2132) : Le secret d’Aaron ne tient plus qu’à un fil. Karim réalise le rêve d’enfance d’Emilie. La déprime de Georges inquiète son entourage.

Mercredi 4 février 2026 (épisode 2133) : Le témoignage de Marceau relance l’enquête. Karim et Emilie reçoivent une visite surprise. Erica s’engage dans un sérieux combat.

Jeudi 5 février 2026 (épisode 2134) : Vahina n’est pas prête à dévoiler toute la vérité. Une opportunité en or s’offre à Ellie. Judith cherche une égérie pour sa campagne de communication.

Vendredi 6 février 2026 (épisode 2135) : Aaron décide enfin d’agir. Violette ouvre son cœur à Bastien. Alex se fait voler la vedette.

