Star Academy estimations : Anouk toujours devant Victor, Théo réduit l’écart (SONDAGE)

Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que c’est ce soir qu’aura lieu le prime en direct et qu’un académicien sera définitivement éliminé à quelques semaines de la fin de l’aventure.
Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, Anouk est toujours en tête et avec une solide avance. Elle compte 43,7% des votes.
Derrière elle, Victor reste 2ème et il est stable 32,5%. L’écart se réduit légèrement avec Théo, toujours dernier mais en hausse avec 23,5% des votes de notre sondage.
Tout peut encore arriver et rien n’est joué, même si Anouk se dégage clairement comme favorite à l’approche du prime.
Qui mérite de continuer l’aventure ? Qui doit quitter la compétition ? À vous de décider et continuez pour votre élève préféré via notre sondage. Bien entendu, ce sondage est uniquement indicatif : seuls les votes officiels font foi.
SONDAGE nominations semaine 11
Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.