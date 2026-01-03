Star Academy estimations : Anouk toujours devant Victor, Théo réduit l’écart (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que c’est ce soir qu’aura lieu le prime en direct et qu’un académicien sera définitivement éliminé à quelques semaines de la fin de l’aventure.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, Anouk est toujours en tête et avec une solide avance. Elle compte 43,7% des votes.







Derrière elle, Victor reste 2ème et il est stable 32,5%. L’écart se réduit légèrement avec Théo, toujours dernier mais en hausse avec 23,5% des votes de notre sondage.

Tout peut encore arriver et rien n’est joué, même si Anouk se dégage clairement comme favorite à l’approche du prime.



Qui mérite de continuer l’aventure ? Qui doit quitter la compétition ? À vous de décider et continuez pour votre élève préféré via notre sondage. Bien entendu, ce sondage est uniquement indicatif : seuls les votes officiels font foi.

SONDAGE nominations semaine 11

Qui doit rester au château ? Anouk Théo Victor Résultats Vote

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.