Audiences 19 janvier 2026 : « Le diplôme » leader devant « L’amour est dans le pré »

Audiences 19 janvier 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir avec sa nouvelle série inédie « Le diplôme ». Les deux premiers épisodes ont captivé 3,30 millions de téléspectateurs en moyenne pour 21% de pda.


C’est devant M6 avec les portraits de « L’amour est dans le pré ». La victoire surprise du Paris FC a intéressé 2,64 millions de téléspectateurs pour 14,3% de pda.

Audiences 19 janvier 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec sa nouvelle série inédite « Coeurs noirs », qui a rassemblé 1,52 million de téléspectateurs en moyenne pour 9% de pda.

France 5 suit avec un numéro du « Monde de Jamy », qui a réuni 1,05 million de téléspectateurs pour 5,6% de pda.


France 3 est loin derrière avec une rediffusion du film « Normandie », qui a réuni 883.000 téléspectateurs pour 5,2% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

