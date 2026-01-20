Star Academy : où et à quelle heure voir Léa de retour chez elle ce mardi ?



Bonne nouvelle pour les fans de Léa. Ce mardi, la demi-finaliste de la Star Academy sera de retour chez elle, en Suisse, le temps d’une escapade très attendue.











La jeune chanteuse a donné rendez-vous à ses supporters à 16h30 à la Villa Ritter, située Faubourg du Jura 36, 2502 Bienne. Un moment privilégié qui permettra à ses fans suisses de rencontrer et d’encourager celle qui a marqué cette saison de la Star Academy par son talent et sa sensibilité.

Après cette journée particulière passée auprès des siens, Léa reprendra la route du château de Dammarie-les-Lys dès ce soir, afin de se préparer pour la suite de l’aventure.

Car l’enjeu est de taille : samedi soir, Léa affrontera Sarah en demi-finale, avec une place en finale à la clé. Une échéance décisive pour la jeune artiste, plus déterminée que jamais à aller au bout de son rêve.



Un retour aux sources express, chargé d’émotion, avant l’un des moments les plus importants de son parcours dans l’émission.

