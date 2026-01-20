Open d’Australie : suivre Gaston / Sinner en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Tennis Open d’Australie – Gaston / Sinner en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce mardi 20 janvier 2025 sur Eurosport ! Le premier tour de l’Open d’Australie se poursuit ce matin à Melbourne avec l’entrée en lice du numéro 2 mondial Jannik Sinner face au français Hugo Gaston.





Un match à suivre ce matin, à partir de 9h15, en exclusivité sur Eurosport.







Aujourd’hui, Hugo Gaston, 93ᵉ joueur mondial, affronte Jannik Sinner, actuel n° 2 et tenant du titre, au premier tour de l’Open d’Australie sur la Rod Laver Arena. C’est un défi de taille pour le Français, qui n’a jamais battu Sinner en deux confrontations précédentes et qui tentera d’innover avec son jeu atypique, notamment ses smashes et amorties. Sinner, deux fois champion à Melbourne, ouvre sa défense de titre face à un adversaire largement outsider.



Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport (sur abonnement) à partir de 9h15.

Sur le site de l’Open d’Australie, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

