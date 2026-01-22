Audiences 21 janvier 2026 : « Elsbeth » en tête devant « Il était deux fois »

Par /

Audiences 21 janvier 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences mercredi soir avec la saison 2 inédite de la série « Elsbeth ». Les deux épisodes ont été suivis par 2,26 millions de téléspectateurs en moyenne pour 13,7% de pda.


C’est devant France 2 avec sa nouvelle série inédite « Il était deux fois ». Les deux épisodes ont réuni 1,97 million de téléspectateurs en moyenne pour 12% de pda.

Capture TF1


Audiences 21 janvier 2026 : les autres chaînes

Canal+ complète le podium avec le match de Ligue des Champions Marseille / Liverpool, qui a réuni 1,49 million de téléspectateurs pour 8,9% de pda.

France 3 suit avec un numéro inédit de « Secrets d’histoire », qui a rassemblé 1,20 million de téléspectateurs pour 7,5% de pda.


M6 suit avec un numéro inédit de « On n’est pas d’accord », qui a réuni 937.000 téléspectateurs pour 5,4% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

