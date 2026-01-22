Florent Manaudou et Elsa Bois officialisent leur couple à la Fashion Week (VIDÉO)



Publicité





C’est désormais officiel ! Après près d’un an de rumeurs persistantes, Florent Manaudou et Elsa Bois ont enfin confirmé leur histoire d’amour. Le nageur et la danseuse, qui se sont rencontrés lors de la saison 2025 de Danse avec les Stars, sont apparus ensemble ce mercredi 21 janvier à la Fashion Week de Paris, mettant ainsi fin aux spéculations.











Publicité





Le couple a été aperçu côte à côte lors du défilé AMI, échangeant sourires et regards complices devant les photographes. Une apparition remarquée qui ne laisse plus de place au doute : Florent Manaudou et Elsa Bois sont bel et bien en couple. Une officialisation très attendue par les fans de l’émission, tant leur complicité avait marqué les téléspectateurs lors de leur aventure sur le parquet de « Danse avec les Stars ».

Cette confirmation intervient à un moment symbolique, puisque la nouvelle saison de « Danse avec les Stars » démarre demain soir sur TF1. Une coïncidence qui ne manquera pas de faire réagir les fidèles du programme.

De son côté, Elsa Bois revient cette année sur le parquet avec un nouveau partenaire : elle dansera cette saison avec Julien Lieb, le chanteur révélé dans la Star Academy 2023, dont il était finaliste. Un nouveau défi artistique pour la danseuse, qui entame cette aventure sous le signe du bonheur, tant sur le plan professionnel que personnel.



Publicité





Entre amour et danse, l’année 2026 s’annonce décidément intense pour Elsa Bois… et Florent Manaudou.

VIDÉO Florent Manaudou et Elsa Bois officialisent leur relation