Ici tout commence du 22 janvier : Anaïs seule contre tous (résumé + vidéo épisode 1356 en avance)

Ici tout commence du 22 janvier 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1356 – Anaïs va se retrouver seule contre tous ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Billie la lâche et un rassemble d'élèves s'organise contre la directrice…





Ici tout commence du 22 janvier – résumé de l’épisode 1356

À l’Institut, Anaïs explique à Billie qu’elle est piégée par le contrat signé avec Storek avant de savoir que Romain Valdine serait juré. Incapable de faire marche arrière, elle voit Billie quitter le projet, refusant de travailler pour l’homme qui a tenté de la tuer. Anaïs expose alors la situation à Clotilde et Stanislas et elle décide de remplacer elle-même Billie à la tête du menu de la cérémonie.

Ferdinand prend des nouvelles de Billie et la soutient. Il organise ensuite un rassemblement d’élèves contre Anaïs, ce qui touche Léonard. Il lui confie au passage avoir définitivement coupé les ponts avec leur père. En cuisine, Anaïs dirige sa brigade avec dureté. Milan tente de la soutenir face à Tom et Pénélope, mais ceux-ci dénoncent son comportement et son parti pris implicite pour l’agresseur de Billie. Ils finissent par rendre leur tablier. Une vive dispute éclate alors entre Anaïs et Milan…



En quittant l’Institut, Anaïs reçoit le soutien discret de Clotilde. Elle se retrouve ensuite face à un rassemblement d’élèves qui, après l’avoir laissée passer, lui tournent le dos en signe de protestation.

Chez les Lanneau, Lionel s’inquiète du silence de Fleur après que sa sœur les ait surpris en train de s’embrasser. Il lui demande directement si elle regrette leur relation. Fleur le rassure, tout en avouant ses peurs liées à ses sentiments et à son manque de confiance en elle. Ils passent finalement la nuit ensemble et Lionel présente officiellement Fleur à Inès.

Enfin, Bérénice s’installe chez les Leroy une semaine sur deux pour vivre avec Carla. Son sens des responsabilités impressionne Rose et Marc, qui décident de recadrer Carla et Jim. Carla comprend immédiatement la manœuvre et promet à Jim de calmer sa mère…

Ici tout commence du 22 janvier 2026 – extrait vidéo

