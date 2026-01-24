Audiences 23 janvier 2026 : « Danse avec les Stars » leader devant « Bêtes de flic »

Par /

Publicité

Audiences 23 janvier 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec le lancement de la saison 15 de « Danse avec les Stars », qui a captivé 3,60 millions de téléspectateurs en moyenne pour 19,9% de pda.


C’est devant France 2 avec le téléfilm inédit de « Bêtes de flic », qui a intéressé 3,06 millions de téléspectateurs pour 17,8% de pda.

Audiences 23 janvier 2026 : « Danse avec les Stars » leader devant « Bêtes de flic »
TF1


Publicité

Audiences 23 janvier 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec un numéro inédit « La boîte à secrets », qui a rassemblé 1,19 million de téléspectateurs pour 7,7% de pda.

France 5 suit avec la rediffusion du film « Bullit », qui a intéressé 1,16 million de téléspectateurs pour 6,9% de pda.


Publicité

Déception pour M6 avec le film inédit « 10 jours encore sans maman », qui n’a réuni que 1,08 million de téléspectateurs pour 6,5% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

A LIRE AUSSI
100% logique du 24 janvier : les invités de Cyril Féraud ce soir sur France 2
100% logique du 24 janvier : les invités de Cyril Féraud ce soir sur France 2
« NCIS : Tony & Ziva » du 24 janvier 2026 : vos épisodes ce soir sur M6
"NCIS : Tony & Ziva" du 24 janvier 2026 : vos épisodes ce soir sur M6
Danse avec les Stars : Juju Fitcats en tête, pas d’éliminé (résumé + replay DALS 23 janvier 2026)
Danse avec les Stars : Juju Fitcats en tête, pas d'éliminé (résumé + replay DALS 23 janvier 2026)
N’oubliez pas les paroles du 23 janvier 2026 : Elodie reste maestro sans briller
N'oubliez pas les paroles du 23 janvier 2026 : Elodie reste maestro sans briller


Publicité


Retour en haut