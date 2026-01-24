Echappées Belles du 24 janvier : direction Lyon ce soir sur France 5 (sommaire)



Publicité





Echappées Belles du 24 janvier 2026 – C’est deux numéros du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd’hui, un inédit et une rediffusion.





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 24 janvier 2026, à 21h – « Week-end à Lyon » (inédit)

À seulement 2h de Paris, 1h des Alpes et 2h de la mer, Lyon s’impose naturellement comme une étape incontournable “sur la route de…” et une destination parfaite pour un week-end. Métropole d’envergure et véritable capitale régionale, la ville rayonne par son énergie et son dynamisme, au cœur d’un territoire exceptionnel fait de vignobles, de lacs, de montagnes et de volcans. Une ville essentielle, à découvrir au moins une fois dans sa vie.

Capitale de la gastronomie, berceau du cinéma, ancienne capitale des Gaules, cité romaine, ville d’art et de lumière, Lyon cumule les titres et les symboles. On connaît ses monuments emblématiques — Fourvière, la Confluence, la Tour Crayon, l’Opéra, le Grand Hôtel-Dieu —, ses quartiers classés à l’UNESCO, sa douceur de vivre entre deux fleuves et deux collines, son héritage gallo-romain, son passé de la soie, et sa tradition gastronomique incarnée par les bouchons.

Mais au-delà de ces images, a-t-on vraiment rencontré Lyon ? Vue de l’intérieur, à hauteur de ceux qui l’habitent, la traversent, la font vivre et évoluer chaque jour, nourris par la richesse de son patrimoine et la vitalité de son présent.



Publicité





À la fois discrète et secrète, Lyon se révèle comme une grande dame élégante, sûre d’elle, derrière laquelle se cache une jeunesse vibrante et un dynamisme en perpétuel renouveau.

C’est cette ville intime qu’Ismaël Khelifa part explorer, appareil photo argentique en bandoulière, prêt à parcourir les traboules, franchir les portes, et rencontrer celles et ceux qui vivent Lyon au quotidien. Un week-end pour découvrir la ville de l’intérieur, en capter les saveurs, la lumière, et révéler ce qu’elle murmure à ceux qui prennent le temps de l’écouter.

Echappées Belles du 24 janvier à 22h40 – « Danemark le parfait équilibre » (rediffusion)

De Copenhague, capitale portuaire effervescente, aux impressionnantes falaises blanches de l’île de Møn, en passant par la mer des Wadden, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, et l’archipel de la Fionie du Sud, Jérôme Pitorin partira à la découverte de ce qui fait l’équilibre unique de ce petit pays scandinave, où nature préservée, modernité assumée et identité affirmée cohabitent en parfaite harmonie.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 24 janvier dès 21h sur France 5