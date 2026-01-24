Plus Belle La Vie spoilers : Noémie accusée, le voleur démasqué, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 26 au 30 janvier 2026)



Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 26 au 30 janvier 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Publicité





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la nouvelle intrigue centrée sur Noémie. Alors que celle-ci est totalement bouleversée par le vol de son ordinateur, Vadim demande à Patrick d’accélérer l’enquête. Malgré les remontrances de Morgane qui souligne un passe-droit, Patrick en fait donc une affaire prioritaire. Le sac de Noémie est retrouvé sans son ordinateur ni son enregistreur. Et Patrick reçoit un message inquiétant d’un corbeau, qui dit que Noémie va détruire sa famille et lui prouve qu’elle s’est renseignée et qu’elle sait tout sur lui, même des détails qui n’ont jamais été révélés par la presse !

Plus tard, alors que devant la police Vadim parle de Théo qui en veut à Noémie, celle-ci minimise et dit qu’il n’a pas l’envergure. Mais elle le retrouve ensuite au Pavillon des Fleurs et l’accuse. Blanche calme le jeu avant de décider de suivre Théo… Elle découvre qu’il a l’ordinateur de Noémie et qu’il le range dans un casier !

Pendant ce temps là, Martin s’inquiète : il est convoqué au commissariat. Mais en réalité, tout le monde l’applaudit et Patrick lui remet une médaille d’honneur. Martin est ému.



Publicité





Quant à Ariane et Djawad, ils tentent d’intégrer Zoé à la grossesse et de lui montrer qu’ils vont former une famille tous les quatre…

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 26 au 30 janvier 2026

Lundi 26 janvier 2026 (épisode 505) : Victime d’un acte malveillant, une résidente se retrouve dans une mauvaise posture. De son côté, Boher se méfie des fréquentations de sa fille. En parallèle, Ariane tente d’impliquer davantage Zoé dans sa grossesse.

Mardi 27 janvier 2026 (épisode 506) : Au commissariat, l’affaire dévoile des éléments qui portent atteinte à la vie de certains policiers. Suite à un appel du commissariat, Martin est rongé par l’inquiétude. Autour d’un café, Mathilde fait part à Zoé de ce qui se prépare à l’université.

Mercredi 28 janvier 2026 (épisode 507) : De nouvelles découvertes sur le passé d’un Mistralien inquiètent nos policiers. De son côté, Apolline tend la main à une jeune résidente qui rencontre les mêmes difficultés qu’elle. A l’université, Zoé se voit porter par un nouvel élan.

Jeudi 29 janvier 2026 (épisode 508) : Au commissariat, l’enquête prend une autre tournure quand elle implique les proches des policiers. En demandant de l’aide à ses amis sur une énigme, Steve rouvre malgré lui, une cicatrice qui semblait pourtant guérie. Au Mistral, Vanessa se doit de relever un nouveau défi.

Vendredi 30 janvier 2026 (épisode 509) : Les Mistraliens détiennent un indice qui lance les policiers sur une nouvelle piste. De son côté, Apolline a trouvé un remplaçant pour l’accompagner au concert. Au Mistral, Ulysse déchante face aux nouvelles lubies de sa mère.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 26 au 30 janvier 2026

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…