« Qui sera le plus nul ? » du 9 janvier 2026 : l’épisode 2 ce soir sur TF1, qui sera éliminé ?

« Qui sera le plus nul ? » au programme TV du vendredi 9 janvier 2026 – Ce vendredi soir et après le succès d’audience du lancement, Camille Combal vous donne rendez-vous sur TF1 pour l’épisode 2 de son nouveau jeu intitulé « Qui sera le plus nul ? ».





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 puis en replay sur TF1+.







« Qui sera le plus nul ? » : présentation de l’épisode 2 du 9 janvier 2026

A l’issue de la première soirée vendredi dernier, les deux meilleurs ont été éliminés : Emilien et Diane Segard. Ils sont encore 9 en compétition et l’un d’eux sera sacré « le plus nul » !

Ce soir, JoeyStarr, Nabilla Benattia, Jacques Legros, Monique Younès, Nico Capone, Paul de Saint Sernin, Rachel Legrain-Trapani, Ariane Massenet, et Soso Maness s’affrontent. L’objectif de ce jeu décalé : être éliminé et rentrer chez soi le plus vite possible !



Rappel du concept

« Qui sera le plus nul ? » est un quiz totalement inédit, animé par Camille Combal, où le trophée mis en jeu est… celui que personne ne souhaite remporter ! Un concept original et unique en son genre, avec un objectif à contre-courant des jeux traditionnels : être éliminé le plus rapidement possible. Car au terme de la compétition, il n’en restera qu’un seul… le plus nul !

Tout au long de l’émission, les candidats seront interrogés sur des connaissances que nous sommes tous censés maîtriser : celles apprises à l’école primaire, mais souvent oubliées avec le temps. Logique, culture générale, réflexion, épreuves écrites et orales… toutes les formes d’intelligence seront mises à l’épreuve.

Chanteurs, comédiens, créateurs de contenus, journalistes ou humoristes devront accumuler un maximum de bonnes réponses afin de quitter le jeu au plus vite et éviter d’être sacré « le plus nul de France ».

Chaque élimination transforme le candidat sortant en « intello » du jour, tandis que les autres restent piégés dans la compétition, se rapprochant inexorablement du titre le moins prestigieux de l’année…

À mille lieues des concours classiques, « Qui sera le plus nul ? » mise sur l’autodérision, le second degré et le lâcher-prise, pour une expérience aussi décalée qu’amusante.

VIDÉO « Qui sera le plus nul ? », extrait vidéo