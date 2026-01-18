« Bac Nord » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (18 janvier)



« Bac Nord », c’est le film rediffusé ce dimanche soir sur France 2. Un film de Cédric Jimenez, avec Gilles Lellouche, François Civil, Karim Leklou, Adèle Exarchopuolos et Kenza Fortas.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.TV







« Bac Nord » : l’histoire

En 2012, les quartiers Nord de Marseille affichent un record peu enviable : ils constituent la zone où la criminalité est la plus élevée de France. Sous la pression de leur hiérarchie, les agents de la BAC Nord, brigade de terrain, s’efforcent d’améliorer constamment leurs performances. Confrontés à un environnement extrêmement dangereux, ils ajustent leurs pratiques, quitte parfois à dépasser les limites. Jusqu’au moment où la justice finit par se retourner contre eux.



« Bac Nord » : bande-annonce

Et comme souvent on termine avec les images et la bande-annonce officielle de votre film.

Pour en voir plus, rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 2.