« Meurtres en eaux troubles » du 18 janvier : l’épisode inédit ce soir sur France 3

A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en replay sur France.TV.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en replay sur France.TV.







« Meurtres en eaux troubles » du 18 janvier 2026 : l’épisode « La méduse »

Vera Grimm est retrouvée sans vie dans un lac après avoir été aperçue en compagnie d’un jeune garçon. L’enquête révèle rapidement que l’enfant, son neveu, a été enlevé. Le ravisseur, un prisonnier en fuite, exige de son père une rançon pour le moins singulière : une statue en or massif figurant une tête de Méduse. Micha Oberländer et Luisa Hoffmann s’emploient à éclaircir cette affaire aux multiples ramifications, tout en veillant à ne pas mettre en péril la vie de l’enfant.

Le casting

Avec Martina Ebm (Miriam Thaler), Alina Frisch (inspecteur Luisa Hoffmann), Fiona Katharina Neumaier (Luna Oberländer), Matthias Koberlin (Micha Oberländer), Stefan Pohl (Thomas Egger), Hary Prinz (Thomas Komlatschek), Christopher Scharf (Raphael Stadler), Nora von Waldstätten (Hannah Zeiler)



