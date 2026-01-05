C à vous du 5 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 5 janvier 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





🔵 Venezuela sous gouvernance américaine, menaces d’annexion du Groenland… jusqu’où Trump peut-il aller ? On en parle avec Laurence Debray, historienne franco-vénézuélienne, et Corentin Sellin, professeur agrégé d’histoire et spécialiste des États-Unis

🔵 Crans-Montana : Drame à Crans-Montana : 40 morts dont 20 mineurs. Richard Werly, éditorialiste international au média Suisse Blick, est notre invité



🔵 Laurent Romejko, journaliste météo, présentateur de « Météo à la carte » sur France 3, est notre invité

🔵 Dans la suite de C à vous :

📺 Denis Podalydès et Pascal Ory pour la série-fiction « Mitterrand confidentiel », ce lundi 5 janvier à 21H10 sur France 2

🎭 Josiane Balasko et Marilou Berry pour leur spectacle « Ça, c’est l’amour », au Théâtre des Bouffes-Parisiens

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 5 janvier 2026 à 19h sur France 5.