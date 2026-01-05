Un Si Grand Soleil Spoiler : Claire soupçonnée, Hélène et Victor face à la police (épisode du 7 janvier)



Un si grand soleil spoiler épisode 1831 du 7 janvier 2026 – Fin de cavale pour Hélène dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, elle est arrêtée par la police, qui a suivi Victor grâce à une balise GPS. Les deux amis sont dans de sales draps !











Au commissariat, Hélène disculpe entièrement David et essaie de protéger Claire en expliquant être allée trouver Victor et l’avoir supplié de l’aider à se planquer…

De son côté, Victor risque gros mais il assume. La police soupçonne Claire d’être dans le coup et la convoque pour l’interroger. Elle nie toute implication et assure qu’elle ne savait rien, elle va même jusqu’à dire qu’elle ne comprend pas pourquoi son père a fait ça…

Claire reste déterminée à coincer Zoé Cassis et Franck Marsan, mas Florent se désolidarise : il ne veut plus s’impliquer.



