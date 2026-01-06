C à vous du 6 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 6 janvier 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





🔵 Le Groenland prochaine cible de Donald Trump ? On en parle avec Mikaa Blugeon Mered, enseignant Pôles-Énergies-Climat à l’École de Guerre à Paris et Nicolas Teillard, journaliste à la rédaction internationale de Radio-France

🔵 L’événement neigeux « sous évalué » par Météo-France. On reçoit Nicolas Berrod du journal “Le Parisien-Aujourd’hui en France”et Louis Bodin, chef du service météo sur RTL & présentateur météo sur TF1



🔵 Dans la suite de C à vous :

✨ Manu Payet, pour son spectacle “Emmanuel 2” qu’il jouera à partir du 15 janvier au Théâtre Édouard VII à Paris

✨ Amel Bent, pour le film “Ma frère” en salle ce mercredi. Elle interprétera aussi le titre “Pourquoi tu restes” en live

