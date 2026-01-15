

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 15 janvier 2026, le sommaire – Ce jeudi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 15 janvier 2026 à 13h55 « Disparitions : toutes ces années sans savoir… » (inédit)

Cet après-midi, « Ça commence aujourd’hui » propose un numéro inédit particulièrement bouleversant sur France 2. Faustine Bollaert donne la parole à des familles et des proches confrontés à l’une des épreuves les plus douloureuses qui soient : la disparition inexpliquée d’un être cher. Un thème fort, intitulé « Disparitions : toutes ces années sans savoir… », qui met en lumière l’attente, l’angoisse et l’espoir qui persistent malgré le temps qui passe.

À travers des témoignages poignants, les invités racontent ces vies suspendues, marquées par l’absence de réponses et l’impossibilité de faire leur deuil. Entre combats personnels, démarches interminables et souvenirs toujours présents, Ça commence aujourd’hui explore avec humanité et respect la force de celles et ceux qui continuent d’avancer sans jamais cesser de chercher la vérité.



Publicité





Et à 15h : « Enceinte après un viol : la plus difficile décision de leur vie » (rediffusion)

Cet épisode, dont l’écoute est déconseillée aux moins de 10 ans en raison de récits pouvant choquer, donne la parole à des femmes confrontées à une épreuve profondément bouleversante : découvrir, quelques semaines après une agression sexuelle, qu’elles étaient enceintes de leur agresseur. Des situations d’une extrême complexité, racontées dans « Ça commence aujourd’hui », où Faustine Bollaert accueille chaque jour des hommes et des femmes venus témoigner de moments marquants de leur vie. Pour ceux qui ne peuvent pas écouter l’émission en intégralité, chaque histoire est également disponible séparément, sous forme de récits d’une durée moyenne de 15 à 25 minutes.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.